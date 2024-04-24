Сім головних новин України та світу на 21:00 24 квітня

Байден підписав закон про допомогу Україні, новий пакет військової допомоги від США, дрони СБУ атакували дві нафтобази в Росії

Джо Байден (Фото: EPA)

1. Байден підписав закон про допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав закони про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі (детальніше).

2. Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд: що в ньому. Після підписання президентом США Джо Байденом закону про допомогу Україні Пентагон оголосив про пакет на $1 млрд (детальніше).

3. Дрони СБУ атакували дві нафтобази: Росія недорахувалася 26 000 кубометрів палива – джерело. Після ночі проти 24 квітня Роснєфть недорахувалася двох баз зберігання та перекачування пально-мастильних матеріалів, де зберігалося 26 000 кубометрів російського палива, – по них вдарили дрони Служби безпеки України. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у правоохоронному органі (детальніше).

4. Рада підтримала ідею ліквідувати Комісію з грального бізнесу. Верховна Рада схвалила законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (детальніше).

5. Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію: інфографіка. Схвалений у середині квітня Верховною Радою та підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Міноборони опублікувало перелік основних змін до закону, які стосуються як військових, так і цивільних (детальніше).

6. Україна отримала другий транш за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу. Україна отримала 1,5 млрд євро перехідного фінансування від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомило Міністерство фінансів (детальніше).

7. У Росії затримали заступника Шойгу – Іванова: "допомогла" українська розвідка – джерело. Заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова було затримано за підозрою в корупції. Це був результат дій Головного управління розвідки Міністерства оборони, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах (детальніше).

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