Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 4 июля

Силы обороны отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру, у Зеленского опровергли интервью с пропагандистом Карлсоном

Такер Карлсон (Фото: ЕРА/LUKAS COCH)

1. Силы обороны отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру – спикер ВСУ. Подразделения Сил обороны отошли с позиций в микрорайоне Канал в Часовом Яру. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин (подробнее).

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2. Спикер Зеленского опроверг интервью президента пропагандисту Карлсону. Пресссекретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг заявление американского пропагандиста Такера Карлсона о том, что он якобы получил разрешение на интервью с главой государства (подробнее).

3. Зеленский: В нашей армии есть 14 неукомплектованных оружием бригад – она долго поступает. В Вооруженных Силах Украины есть 14 бригад без оружия, поскольку она до сих пор не пришла от стран-союзниц. Так в интервью Bloomberg президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, когда, по его мнению, Украина сможет перейти к масштабному контрнаступлению (подробнее).

4. В Полтавской области 3 июля погиб работник Укргаздобычи, еще трое – ранены. После российской атаки на Полтавскую область 3 июля была повреждена газовая инфраструктура. В результате погиб работник АО "Укргаздобыча", информирует Минэнерго (подробнее).

5. Украина поднялась на 57-е место в рейтинге крупнейших экономик мира. Украина поднялась на 57-е место в рейтинге крупнейших экономик мира, по версии Всемирного банка (подробнее).

6. Дроновый удар по подстанции Запорожской АЭС является очередной российской провокацией – источник. Агентство по атомной энергии МАГАТЭ заявило о якобы дроновом ударе по подстанции временно оккупированной Запорожской атомной станции неподалеку от Энергодара. Сообщают о ранениях работников объекта. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что это была очередная целенаправленная российская провокация (подробнее).

7. Через несколько дней после Киева. Орбан планирует поездку в Москву – журналист Пани. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Москву, сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Дами со ссылкой на собственных собеседников (подробнее).

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