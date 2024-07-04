Сім головних новин України та світу на 21:00 4 липня

Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру, у Зеленського спростували інтерв'ю з пропагандистом Карлсоном

Такер Карлсон (Фото: ЕРА / LUKAS COCH)

1.Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру – речник ЗСУ. Підрозділи Сил оборони відійшли з позицій у мікрорайоні Канал у Часовому Яру. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).

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2. Речник Зеленського спростував інтерв'ю президента пропагандисту Карлсону. Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував заяву американського пропагандиста Такера Карлсона про те, що він нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з главою держави (детальніше).

3. Зеленський: У нашій армії є 14 неукомплектованих зброєю бригад – вона довго надходить. У Збройних Силах України є 14 бригад без зброї, оскільки вона досі не прийшла від країн-союзниць. Так в інтерв'ю Bloomberg президент Володимир Зеленський відповів на запитання, коли, на його думку, Україна зможе перейти до масштабного контрнаступу (детальніше).

4. На Полтавщині 3 липня загинув працівник Укргазвидобування, ще троє – поранені. Після російської атаки на Полтавську область 3 липня було пошкоджено газову інфраструктуру. Внаслідок таки загинув працівник АТ "Укргазвидобування", інформує Міненерго (детальніше).

5. Україна піднялася на 57-ме місце у рейтингу найбільших економік світу. Україна піднялася на 57 місце у рейтингу найбільших економік світу, за версією Світового банку (детальніше).

6. Дроновий удар по підстанції Запорізької АЕС є черговою російською провокацією – джерело. Агенція з атомної енергії МАГАТЕ заявила про нібито дроновий удар по підстанції тимчасово окупованої Запорізької атомної станції неподалік від Енергодару. Повідомляють про поранення працівників об'єкта. Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони повідомив, що це була чергова цілеспрямована російська провокація (детальніше).

7. За кілька днів після Києва. Орбан планує поїздку в Москву – журналіст Пані. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує відвідати Москву, повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані з посиланням на власних співрозмовників (детальніше).

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