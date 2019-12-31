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Семь украинцев арестованы в Польше по запросу РФ об экстрадиции

Семь украинцев арестованы в Польше по запросу РФ об экстрадиции - Фото
Всего в течение 2016-2019 годов в Польше задержали 19 граждан Украины (Фото: depositphotod.com)
31.12.2019, 07:56

Задержанные - добровольцы и участники АТО

На данный момент в Польше заключены семь граждан Украины в связи с запросами об их экстрадиции в Россию. Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на МИД.

Всего в течение 2016-2019 годов в Польше задержали 19 граждан Украины, данные о них были внесены в систему Интерпола для дальнейшей экстрадиции в РФ. Еще трем украинцам, которые разыскиваются российской стороной, суд запретил покидать территорию Польши.

Основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных в якобы причастности к торговле оружием, контрабанде наркотиков, разбойным нападениям.

Представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга сообщил, что речь идет о задержании в Польше добровольцев и участников АТО. Польша заявляет, что выдавать их не будет, но и отказывается их освобождать, и таким образом действует так называемый экстрадиционный механизм, который зафиксирован в конвенциях. "С одной стороны Польша говорит: "Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе - перед Россией". А с другой стороны - "Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России". Для того, чтобы это решить, нужно принять политическое решение - вы все-таки поддерживаете Украины, или выполняете международные обязательства", - заявлял Мамалыга.

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