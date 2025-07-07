Сенатор назвал чушью обвинения Трампа в "мягкой политике" по отношению к Путину

Дональд Трамп и Тим Скотт (Фото: x.com/votetimscott)

Сенатор и член Комитета по иностранным делам Тим Скотт опроверг слова о "слишком мягкой" политике президента США Дональда Трампа в отношении диктатора России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью на Fox News Sunday.

"Единственное слово, которое я могу придумать, – это чушь. Президент Трамп сделал то, что он всегда делал, а именно сосредоточился на решениях и поиске путей прекращения конфликта... Мы только что услышали, как он сказал, что Путин убивает тысячи людей без необходимости", – сказал республиканец.

На вопрос о том, удачный ли момент выбрали США для приостановки военной помощи Украине, Скотт выразил уверенность в том, что Трамп "полностью управляет ситуацией". По его словам, президент США можно доверять в вопросе разрешения крупных конфликтов по всему миру.

Сенатор ожидает, что поставки вооружения Украине вскоре возобновятся.

"Я доверяю президенту Трампу в выполнении работы. Это означает, что мы начнем здесь, дома. Уровень эскалации во всем мире требует, чтобы министр Хегсет взглянул на наше вооружение и убедился, что мы готовы к обороне", – сказал Скотт.