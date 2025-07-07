Сенатор назвав нісенітницею звинувачення Трампа у "м'якій політиці" щодо Путіна
Сенатор і член Комітету у закордонних справах Тім Скотт спростував слова про "занадто м'яку" політику президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю на Fox News Sunday.
"Єдине слово, яке спадає мені на думку, це нісенітниця. Президент Трамп зробив те, що він завжди робив, а саме зосередився на пошуку рішень та шляхів припинення конфлікту... Ми щойно чули, як він сказав, що Путін вбиває тисячі людей без потреби", – сказав республіканець.
На запитання про те, чи вдалий момент обрали США для призупинення військової допомоги Україні, Скотт висловив упевненість у тому, що Трамп "повністю контролює ситуацію". За його словами, президенту США можна довіряти у вирішенні великих конфліктів по всьому світу.
Сенатор очікує, що постачання озброєння до України незабаром буде відновлено.
"Я довіряю президенту Трампу у виконанні роботи. Це означає, що ми почнемо тут, вдома. Рівень ескалації у всьому світі вимагає, щоб міністр Гегсет перевірив наше озброєння та переконався, що ми готові до оборони", — сказав Скотт.
- 3 липня відбулася телефонна розмова між Трампом та Путіним. Після її завершення в Кремлі заявили, що Путін нібито повідомив Трампу, що не відмовиться від "усунення всіх причин конфронтації, що виникла".
- Сам президент США заявив, що розчарований розмовою, а пізніше заявив, що Путін хоче й надалі вбивати людей і це неправильно.
- Республіканець Дон Бекон розкритикував політику Трампа щодо Путіна і заявив, що той знущається з президента США та країни.
- 5 липня Трамп заявив, що не впевнений у своїй здатності завершити війну Росії проти України.