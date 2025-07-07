Сенатор назвав нісенітницею звинувачення Трампа у "м'якій політиці" щодо Путіна

Дональд Трамп і Тім Скотт (Фото: x.com/votetimscott)

Сенатор і член Комітету у закордонних справах Тім Скотт спростував слова про "занадто м'яку" політику президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю на Fox News Sunday.

"Єдине слово, яке спадає мені на думку, це нісенітниця. Президент Трамп зробив те, що він завжди робив, а саме зосередився на пошуку рішень та шляхів припинення конфлікту... Ми щойно чули, як він сказав, що Путін вбиває тисячі людей без потреби", – сказав республіканець.

На запитання про те, чи вдалий момент обрали США для призупинення військової допомоги Україні, Скотт висловив упевненість у тому, що Трамп "повністю контролює ситуацію". За його словами, президенту США можна довіряти у вирішенні великих конфліктів по всьому світу.

Сенатор очікує, що постачання озброєння до України незабаром буде відновлено.

"Я довіряю президенту Трампу у виконанні роботи. Це означає, що ми почнемо тут, вдома. Рівень ескалації у всьому світі вимагає, щоб міністр Гегсет перевірив наше озброєння та переконався, що ми готові до оборони", — сказав Скотт.