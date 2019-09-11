Сенаторы США настаивают: помощь ВСУ будет независимо от Трампа

Рон Джонсон (фото - ЕРА)

Даже если президент США Дональд Трамп откажется разморозить военную помощь Украине в размере $250 млн на 2020 год, Конгресс все равно проголосует за выделение этой суммы стране-союзнику. Об этом со ссылкой на заявление сенатора-республиканца Рона Джонсона пишет Reuters.

"Если он (Трамп, - ред.) решит не терять эти деньги, я полностью и абсолютно уверен, что обе партии в Конгрессе проголосуют за переассигнование. <...> Независимо от того, что делает президент, Конгресс - с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", - заявил он.

На днях Джонсон с коллегой-демократом Крисом Мерфи побывали с визитом в Киеве.

По словам республиканца, он общался с Трампом о помощи Украине незадолго до поездки в Киев, и тот сказал, что средства на ВСУ должны давать в первую очередь не США, а европейские страны, так как война происходит "на их заднем дворе".

В августе 2019-го Джонсон не смог поехать в РФ, так как Москва отказала ему в визе.

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