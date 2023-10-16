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Северная Корея могла передать России ракеты – оппозиционные росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 17:51
Северная Корея могла передать России ракеты – оппозиционные росСМИ - Фото
Флаги Северной Кореи и России (Фото: ЕРА, авторство российского пропагандиста)

Журналисты-расследователи проекта Досье российского оппозиционера Михаила Ходорковского обнаружили, что среди переданных Северной Кореей боеприпасов и вооружений для России были и ракеты.

Журналисты Досье в материале ссылаются на корабельные документы российского судна Ангара, участвующего в перевозках из КНДР.

Американская газета The Washington Post ранее публиковала спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что за последние два месяца российские корабли неоднократно забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в военный порт РФ.

Речь идет о кораблях Ангара и Марии, которые, начиная с середины августа и до 14 октября, совершили по меньшей мере пять рейсов туда и обратно.

Аналитики RUSI и американские официальные лица затрудняются четко ответить на вопрос, что конкретно перевозят эти корабли. Однако, поскольку они связаны с российской сетью военной логистики, это позволяет предполагать, что данные судна перевозят военное оборудование.

Российские оппозиционные журналисты отмечают: по меньшей мере, в одном случае это были ракеты.

В документах, с которыми ознакомились расследователи Досье, говорится, что в трюме сухогруза "перевозилось 50,69 тонн ракет с разрывным зарядом".

В качестве пункта назначения указан залив Стрелок в Приморском крае, на берегу которого располагается российская военная база Дунай. При этом в документах по некоторым причинам не указано, что судно посещало Северную Корею, добавляют журналисты.

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

  • Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
  • По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
  • По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

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Милана Головань
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