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Північна Корея могла передати Росії ракети – Досьє

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 17:51
Північна Корея могла передати Росії ракети – Досьє - Фото
Прапори Північної Кореї та Росії (Фото: ЕРА, авторство російського пропагандиста)

Журналісти-розслідувачі проєкту Досьє російського опозиціонера Михайла Ходорковського виявили, що серед переданих Північною Кореєю боєприпасів і озброєнь для Росії могли були й ракети. 

Журналісти Досьє у матеріалі посилаються на корабельні документи російського судна "Ангара", що бере участь у перевезеннях із КНДР.

Американська газета The Washington Post раніше публікувала супутникові знімки, які свідчать про те, що протягом останніх двох місяців російські кораблі неодноразово забирали вантажі з Північної Кореї й доставляли їх до військового порту РФ.

Йдеться про кораблі "Ангара" та "Марія", які, починаючи з середини серпня й до 14 жовтня, зробили щонайменше п’ять рейсів туди й назад.

Аналітики RUSI й американські офіційні особи не можуть чітко відповісти на запитання, що конкретно перевозять ці кораблі. Проте, оскільки вони пов’язані з російською мережею військової логістики, це дає підстави припускати, що ці судна перевозять військове обладнання.

Російські опозиційні журналісти зазначають: щонайменше в одному випадку це були ракети.

У документах, з якими ознайомились розслідувачі Досьє, зокрема, зазначається, що у трюмі суховантажного судна "перевозилося 50,69 тонни ракет з розривним зарядом".

Як пункт призначення вказана затока Стрєлок у Приморському краї, на березі якого розташовується російська військова база "Дунай". При цьому в документах з деяких причин не вказано, що судно відвідувало Північну Корею, додають журналісти.

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла в Росію понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням і боєприпасами.

  • Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
  • На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
  • За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

Читайте також: Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Вулиця з двостороннім рухом стає дедалі небезпечнішою

Мілана Головань
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війнакорабельвійськова допомогаракетаПівнічна КореяАнгара
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