Північна Корея могла передати Росії ракети – Досьє
Журналісти-розслідувачі проєкту Досьє російського опозиціонера Михайла Ходорковського виявили, що серед переданих Північною Кореєю боєприпасів і озброєнь для Росії могли були й ракети.
Журналісти Досьє у матеріалі посилаються на корабельні документи російського судна "Ангара", що бере участь у перевезеннях із КНДР.
Американська газета The Washington Post раніше публікувала супутникові знімки, які свідчать про те, що протягом останніх двох місяців російські кораблі неодноразово забирали вантажі з Північної Кореї й доставляли їх до військового порту РФ.
Йдеться про кораблі "Ангара" та "Марія", які, починаючи з середини серпня й до 14 жовтня, зробили щонайменше п’ять рейсів туди й назад.
Аналітики RUSI й американські офіційні особи не можуть чітко відповісти на запитання, що конкретно перевозять ці кораблі. Проте, оскільки вони пов’язані з російською мережею військової логістики, це дає підстави припускати, що ці судна перевозять військове обладнання.
Російські опозиційні журналісти зазначають: щонайменше в одному випадку це були ракети.
У документах, з якими ознайомились розслідувачі Досьє, зокрема, зазначається, що у трюмі суховантажного судна "перевозилося 50,69 тонни ракет з розривним зарядом".
Як пункт призначення вказана затока Стрєлок у Приморському краї, на березі якого розташовується російська військова база "Дунай". При цьому в документах з деяких причин не вказано, що судно відвідувало Північну Корею, додають журналісти.
13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла в Росію понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням і боєприпасами.
- Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
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