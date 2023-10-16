Північна Корея могла передати Росії ракети – Досьє

Журналісти-розслідувачі проєкту Досьє російського опозиціонера Михайла Ходорковського виявили, що серед переданих Північною Кореєю боєприпасів і озброєнь для Росії могли були й ракети.

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Журналісти Досьє у матеріалі посилаються на корабельні документи російського судна "Ангара", що бере участь у перевезеннях із КНДР.

Американська газета The Washington Post раніше публікувала супутникові знімки, які свідчать про те, що протягом останніх двох місяців російські кораблі неодноразово забирали вантажі з Північної Кореї й доставляли їх до військового порту РФ.

Йдеться про кораблі "Ангара" та "Марія", які, починаючи з середини серпня й до 14 жовтня, зробили щонайменше п’ять рейсів туди й назад.

Аналітики RUSI й американські офіційні особи не можуть чітко відповісти на запитання, що конкретно перевозять ці кораблі. Проте, оскільки вони пов’язані з російською мережею військової логістики, це дає підстави припускати, що ці судна перевозять військове обладнання.

Російські опозиційні журналісти зазначають: щонайменше в одному випадку це були ракети.

У документах, з якими ознайомились розслідувачі Досьє, зокрема, зазначається, що у трюмі суховантажного судна "перевозилося 50,69 тонни ракет з розривним зарядом".

Як пункт призначення вказана затока Стрєлок у Приморському краї, на березі якого розташовується російська військова база "Дунай". При цьому в документах з деяких причин не вказано, що судно відвідувало Північну Корею, додають журналісти.

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла в Росію понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням і боєприпасами.

Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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