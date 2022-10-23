Сейчас точно не время для светящихся витрин и вывесок – Зеленский

Во всех регионах, которые пострадали от вчерашней террористической атаки России, восстановлена ​​техническая возможность электроснабжения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент поблагодарил "каждую и каждого, кто работал без остановки, чтобы дать людям свет".

Он отметил, что при этом во многих городах и районах приходится вводить в действие графики стабилизационных отключений для того, чтобы у всех людей был доступ к энергии в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме.

Президент повторил просьбу ко всем гражданам "максимально сознательно потреблять электричество".

"Отдельно хочу обратиться к главам общин и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сегодня точно не время для ярких витрин и вывесок", – сказал Зеленский.

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Сергій Бережний

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