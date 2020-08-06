Шабунин получил статус потерпевшего в деле о пожаре в его доме

Глава ЦПК уточнил, что расследованием дела занимается Бориспольское районное управление Нацполиции

Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин получил статус потерпевшего в уголовном производстве по пожару в его доме. Об этом Шабунин написал в Facebook.

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"Только позавчера получил статус потерпевшего в производстве о поджоге моего дома", - говорится в заметке.

Шабунин уточнил, что расследованием этого дела занимается Бориспольское районное управление Национальной полиции.

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Наталия Медведева

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