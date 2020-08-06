Шабунин получил статус потерпевшего в деле о пожаре в его доме
06.08.2020, 16:51
Сгоревший дом Виталия Шабунина (Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin)
Глава ЦПК уточнил, что расследованием дела занимается Бориспольское районное управление Нацполиции
Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин получил статус потерпевшего в уголовном производстве по пожару в его доме. Об этом Шабунин написал в Facebook.
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"Только позавчера получил статус потерпевшего в производстве о поджоге моего дома", - говорится в заметке.
Шабунин уточнил, что расследованием этого дела занимается Бориспольское районное управление Национальной полиции.
- В ночь на 23 июля горел дом главы ЦПК Шабунина, обошлось без пострадавших. Активист писал, что перед началом пожара соседка слышала взрыв. А ЦПК заявляли, что на месте происшествия были найдены следы вероятной взрывчатки.
- Шабунин считает, что его дом подожгли. Полиция открыла уголовное дело о поджоге.
- В посольстве США в Украине заявили, что обеспокоены недавними нападениями на политиков и представителей гражданского общества в Украине.
- Президент Владимир Зеленский также заявил, что дом активиста подожгли – и необходимо найти виновных.
- 24 июля в полиции заявили, что не нашли следов взрывчатки в горевшем доме.
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