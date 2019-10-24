Схемы против ГБР. Журналисты обжаловали решение Печерского суда

Схемы (Фото: скриншот видео Радио Свобода)

Журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях обжаловали решение суда, который дал доступ следователям Госбюро расследований к внутренним данным редакции в рамках дела об отдыхе пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

В редакции заявили, что не видят необходимости предоставлять следователям всю истребованную внутреннюю информацию и считают ее объем чрезмерным. Что касается самого решения Печерского суда, то это постановление обжаловано в Киевском апелляционном суде.

По словам главреда программы Натальи Седлецкой, редакция готова к сотрудничеству, но только в том случае, когда запрашиваемая информация действительно может помочь следствию.

"Но как график работы журналистов, операторов и водителей, их зарплаты, наша внутренняя редакционная коммуникация - может в этом помочь? Эту часть данных мы предоставлять не будем, и это было легко предсказать", - заявила Седлецкая.

Несмотря на то, что в постановлении сказано о невозможности его обжаловать, юристы просят суд отменить его. Аргументируют это тем, что постановление якобы предоставляет доступ к документам, которые содержат охраняемую законом тайну журналистских источников.

Пятый президент отдыхал на Мальдивах в январе 2018-го. По оценкам журналистов Схем, отдых обошелся ему в $500 тысяч. При этом Порошенко заявил , что его перелет на Мальдивы был оформлен в рамках закона.

отдых обошелся ему в $500 тысяч. При этом заявил 6 августа 2019 года ГБР начало проверку того, что в о время поездки Порошенко мог пересечь государственную границу по поддельным документам.

23 октября стало известно, что суд предоставил доступ следователям ГБР к коммуникации редакции, которая готовила расследование о Порошенко. Позже появилась реакция журналистов на такое решение.

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