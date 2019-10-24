Схемы против ГБР. Журналисты обжаловали решение Печерского суда

Журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях обжаловали решение суда, который дал доступ следователям Госбюро расследований к внутренним данным редакции в рамках дела об отдыхе пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.
В редакции заявили, что не видят необходимости предоставлять следователям всю истребованную внутреннюю информацию и считают ее объем чрезмерным. Что касается самого решения Печерского суда, то это постановление обжаловано в Киевском апелляционном суде.
По словам главреда программы Натальи Седлецкой, редакция готова к сотрудничеству, но только в том случае, когда запрашиваемая информация действительно может помочь следствию.
"Но как график работы журналистов, операторов и водителей, их зарплаты, наша внутренняя редакционная коммуникация - может в этом помочь? Эту часть данных мы предоставлять не будем, и это было легко предсказать", - заявила Седлецкая.
Несмотря на то, что в постановлении сказано о невозможности его обжаловать, юристы просят суд отменить его. Аргументируют это тем, что постановление якобы предоставляет доступ к документам, которые содержат охраняемую законом тайну журналистских источников.
Читайте также: ГБР - журналистам Схем: Обысков не будет