Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 февраля

Уничтожение российского ракетного катера в Крыму, Украина получит 50 млрд евро на четыре года от ЕС, прилеты по Бельбеку и другие новости

Скриншот с видео ГУР

1. Буданов дал прогноз: Следующие шесть месяцев будут интересными, восстановим справедливость. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными". Он отметил, что не видит потенциала для большого прорыва РФ или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе (подробнее).

2. ВСУ говорят о пяти прилетах по Бельбеку, повреждены самолеты. В РФ пишут о Су-30 и Су-27. Во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (подробнее).

3. Мобилизация. Законопроект не будет принят быстро, ожидается много правок – нардеп от СН. Законопроект о мобилизации не будет принят быстро. Об этом в комментарии LIGA.net заявил народный депутат от Слуги народа и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев (подробнее).

4. Евросоюз возобновил финансовую помощь Украине. Будет 50 млрд евро на четыре года. Европейский совет в четверг, 1 февраля, единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд евро, из которых 39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель (подробнее).

5. Электростанции Центрэнерго увеличили генерацию до десятилетнего максимума. На складах Центрэнерго есть 174 000 тонн угля, а в пути на предприятия едут еще десятки тысяч. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Фонда госимущества Виталий Коваль (подробнее).

6. В Крыму уничтожен российский ракетный катер "Ивановец": видео операции от разведки. Во временно оккупированном Крыму воины Главного управления разведки Минобороны уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР (подробнее).

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