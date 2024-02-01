Шість головних новин України та світу на 19:00 1 лютого

Знищення російського ракетного катера у Криму, Україна отримає 50 млрд євро на чотири роки від ЄС, прильоти по Бельбеку та інші новини

Скриншот з відео ГУР

1. Буданов дав прогноз: Наступні шість місяців будуть цікавими, відновимо справедливість. Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими". Він зазначив, що не бачить потенціалу для великого прориву РФ чи зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі (детальніше).

2. ЗСУ говорять про п'ять прильотів по Бельбеку, пошкоджено літаки. У РФ пишуть про Су-30 та Су-27. Під час ракетного удару Сил оборони по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня було п'ять прильотів. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (детальніше).

3. Мобілізація. Законопроєкт не буде ухвалено швидко, очікується багато правок — нардеп від СН. Законопроєкт про мобілізацію не буде ухвалено швидко. Про це у коментарі LIGA.net заявив народний депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (детальніше).

4. Євросоюз відновив фінансову допомогу Україні. Буде 50 млрд євро на чотири роки. Європейська рада у четвер, 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель (детальніше).

5. Електростанції Центренерго збільшили генерацію до десятирічного максимуму. Наразі на складах Центренерго є 174 000 тонн вугілля, а в дорозі на підприємства їдуть ще десятки тисяч. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль (детальніше).

6. У Криму знищено російський ракетний катер "Івановець": відео операції від розвідки. У тимчасово окупованому Криму воїни Головного управління розвідки Міноборони знищили російський ракетний катер "Івановець". Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР (детальніше).

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