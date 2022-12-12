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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 декабря

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 декабря - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ БАЙДЕНУ СОЗВАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ МИРА. Президент Владимир Зеленский предложил лидеру США Джо Байдену созвать глобальный саммит мира, цель которого – реализовать украинскую формулу мира из 10 шагов (подробнее).

2. КУЛЕБА НЕ ПОНИМАЕТ, ПОЧЕМУ ШОЛЬЦ НЕ ДАЕТ LEOPARD. ГОВОРИТ: ГЕРМАНИИ НЕ НУЖНА ДЛИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не понимает, почему правительство Олафа Шольца не дает Украине танки Leopard 2, так как Германия и союзники не могут быть заинтересованы в затяжной войне (подробнее).

3. ЗА УЖГОРОДОМ БРИГАДЫ НЕМЕЦКОГО КОНЦЕРНА KMW БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ. Ремонтировать изношенную и поврежденную на войне крупнокалиберную технику союзники будут в Словакии, недалеко от границы с Украиной – для более оперативной ее доставки с фронта и на фронт (подробнее).

4. ВСУ УНИЧТОЖИЛИ 24 ТАНКА И 620 ОККУПАНТОВ ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ — ПОТЕРИ РОССИИ ОТ ГЕНШТАБА. Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов и 24 танка за минувшие сутки (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ: ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ, КОГДА ВСУ ВЕРНУТ ВСЕ ТЕРРИТОРИИ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ — ЗАМОРОЗКА. Война России против Украины закончится, когда Вооруженные Силы Украины выйдут на границы 1991 года, все остальное будет заморозкой конфликта, заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

6. ЕС ВВЕДЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ ДОЧЕРЕЙ КАДЫРОВА И РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ  EUOBSERVER. Европейский Союз планирует ввести санкции против ряда российских телеведущих, певцов и руководителей пропагандистских СМИ (подробнее).

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Вадим Ребрина
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