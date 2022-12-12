ЕС введет санкции против дочерей Кадырова и российских пропагандистов – Euobserver

Европейский Союз планирует ввести санкции против ряда российских телеведущих, певцов и руководителей пропагандистских СМИ. Об этом сообщает издание Euobserver, которое ознакомилось с проектами новых санкционных списков ЕС.

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В списки, по данным издания, будут включены телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков и политолог Сергей Михеев.

Также ЕС планирует заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчуков, которые владеют СМИ и являются друзьями российского диктатора Владимира Путина.

Одна из них, Татьяна Ковальчук, является "третьей самой богатой женщиной в России с состоянием в $600 млн" и совладелицей горнолыжного курорта недалеко от Санкт-Петербурга, "где дочь Путина праздновала свою свадьбу".

В санкционные списки также должны быть включены пять руководителей российских пропагандистских ресурсов "Рен ТВ" и "ТВ-Новости".

Кроме того, ЕС собирается заморозить активы российских государственных медиа-холдингов "ВГТРК" и "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании "ТВ-Новости", а также Фонда стратегической культуры в Москве, которые в проектах документов называются "прикрытием российской службы внешней разведки".

У трех российских каналов — "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1" и "РЕН ТВ" — должны отозвать лицензии на вещание в странах ЕС.

Указанные СМИ, по данным ЕС, виновны в "грубом искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что представляет собой "значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза".

Санкционные списки ЕС пополнят также две дочери и двоюродная сестра главы Чечни Рамзана Кадырова, а также десятки министров, депутатов, сенаторов, губернаторов, офицеров и госслужащих, пишет издание.

По его данным, девятый пакет санкций также включает экономические меры — эмбарго на инвестиции в горнодобывающий сектор России, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.

5 декабря Bloomberg сообщил, что Евросоюз намерен ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций.

6 декабря ЕС подготовил черновик девятого пакета санкций против РФ.

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Вадим Ребрина

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