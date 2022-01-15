Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 15 января

1. США И НАТО ГОТОВЫ СНОВА ВСТРЕТИТЬСЯ С РОССИЕЙ – ГОСДЕП. США и НАТО готовы снова встретиться с Россией, они призывают Кремль к немедленной деэскалации агрессии против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, информируя о разговоре госсека Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга (подробнее).

2. ГУР: ОККУПАНТЫ ДОПУСТИЛИ УТЕЧКУ ХИМИКАТОВ, ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕДЛОГОМ ДЛЯ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ. Вчера, 14 января, на территории завода Стирол в оккупированной Горловке разгерметизировались емкости с химикатами: идет утечка аммиака в воздух. Разведка предостерегает, что этот инцидент Россия якобы может использовать как предлог для расширения агрессии против Украины (подробнее).

3. НОВАЯ УКРАИНСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ AIR OCEAN ОТМЕНЯЕТ ВСЕ РЕЙСЫ НА ДВА МЕСЯЦА. Рейсы не будут обслуживаться минимум до 15 марта. Отмена полетов связана с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых самолетов (подробнее).

4. В КИЕВЕ ЭВАКУИРОВАЛИ АЭРОПОРТ ЖУЛЯНЫ: ИСКАЛИ ВЗРЫВЧАТКУ. В Киеве, в субботу, 15 января, проводилась эвакуация пассажиров в аэропорту имени Игоря Сикорского – было сообщение о минировании. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме (подробнее).

5. РОССИЯ ПЕРЕБРАСЫВАЕТ "ИСКАНДЕРЫ" С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА ЗАПАД – CIT. Россия перебрасывает оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" с Восточного военного округа в западном направлении, сообщает группа Conflict Intelligence Team. Пусковые установки и транспортно-заряжающие машины укрыты брезентом, но опознаны по очертаниям (подробнее).

6. НАЛОГОВАЯ НАПОМНИЛА БИЗНЕСУ О ШТРАФАХ ЗА ОТКАЗ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ. Предпринимателям, отказывающим клиентам в расчетах через терминал грозят штрафы. ГНС сообщила о системных жалобах граждан на необеспечение продавцами товаров возможности провести расчеты с помощью платежных карт и банковских терминалов (подробнее).

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Оксана Житнюк

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