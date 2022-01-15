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Россия перебрасывает "Искандеры" с Дальнего Востока на запад – CIT

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 14:55
Россия перебрасывает
ОТРК Искандер (Фото: Минобороны РФ)

Россия перебрасывает оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" с Восточного военного округа в западном направлении. Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая анализирует оперативную обстановку благодаря открытым источникам.

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По их данным, 11 января в Twitter появилось видео, снятое якобы на Дальнем Востоке, на котором был опознан ОТРК 9К720 "Искандер-М". Пусковые установки и транспортно-заряжающие машины укрыты брезентом, но опознаны по очертаниям. 

"За все время наблюдений мы не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-то другую технику, кроме этих двух машин комплекса "Искандер-М", – отмечают в CIT.

Россия перебрасывает "Искандеры" с Дальнего Востока на запад – CIT

13 января такую же технику видели на другом видео из Свердловской области. На нем, вероятно, запечатлены другие машины комплекса "Искандер-М" (9Т248, 9С552, 9С920–1 или 9У91) а также автопоезда с КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами. "Они используются для перевозки длинных ракет комплекса", уточняется в публикации.

В CIT пишут, что по косвенной информации из открытых источников, составы выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, возле которых располагаются 103-я и 107-я ракетные бригады: "Эти соединения, имеющие на вооружении "Искандеры", входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий — ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении. О переброске 107-й ракетной бригады "в Украину" также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой".

"В Минобороны РФ объясняет все учениями, но мы помним, что они уже это делали в 2014 году", – говорят в CIT.

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Владислав Сердюк
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война Донбасс искандер CIT
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