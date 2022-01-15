США и НАТО готовы снова встретиться с Россией – Госдеп

США и НАТО готовы снова встретиться с Россией, они призывают Кремль к немедленной деэскалации агрессии против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, информируя о разговоре госсека Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Вчера Блинкен поговорил с Столтенбергом, они обсудили следующие шаги после переговоров Россия-НАТО.

"США и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога", – заявили в Госдепе.

Также там напомнили, что США и союзники по НАТО "едины в своем дипломатическом пути и призывают Россию принять немедленные меры по деэскалации продолжающейся агрессии против Украины".

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Владислав Сердюк

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