США и НАТО готовы снова встретиться с Россией – Госдеп
США и НАТО готовы снова встретиться с Россией, они призывают Кремль к немедленной деэскалации агрессии против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, информируя о разговоре госсека Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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Вчера Блинкен поговорил с Столтенбергом, они обсудили следующие шаги после переговоров Россия-НАТО.
"США и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога", – заявили в Госдепе.
Также там напомнили, что США и союзники по НАТО "едины в своем дипломатическом пути и призывают Россию принять немедленные меры по деэскалации продолжающейся агрессии против Украины".
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В НАТО заявили, что переговоры с РФ не дали значимых результатов. Россия грозит США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований.
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