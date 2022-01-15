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США и НАТО готовы снова встретиться с Россией – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 09:55
США и НАТО готовы снова встретиться с Россией – Госдеп - Фото
Нед Прайс (скриншот видео Госдепа)

США и НАТО готовы снова встретиться с Россией, они призывают Кремль к немедленной деэскалации агрессии против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, информируя о разговоре госсека Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Вчера Блинкен поговорил с Столтенбергом, они обсудили следующие шаги после переговоров Россия-НАТО

"США и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога", – заявили в Госдепе. 

Также там напомнили, что США и союзники по НАТО "едины в своем дипломатическом пути и призывают Россию принять немедленные меры по деэскалации продолжающейся агрессии против Украины".

Читайте также: В Белом доме подтвердили: у США есть данные о подготовке Россией провокаций на Донбассе

Владислав Сердюк
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Россия США война Донбасс нато йенс столтенберг Энтони Блинкен
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