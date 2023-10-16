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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 16 октября

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 16 октября - Фото
Су-25 (Фото - Wikipedia)

1. Россия ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и "Искандер-М", а также "шахедами". Ночью взрывы были слышны в Днепре, Кропивницком, Миргороде, Хмельницком и Староконстантинове (подробнее).

2. В Киеве начался отопительный сезон – Кличко. Кличко сообщил, что на запуск централизованной системы теплоснабжения города необходимо несколько дней (подробнее).

3. Залужный назначил нового начальника Львовского областного военкомата – фото. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил Артура Ниязова начальником Львовского областного территориального центра комплектования (подробнее).

4. Силы обороны сбили еще один Су-25 – третий за неделю. Силы обороны уничтожили еще один истребитель Су-25 российских захватчиков. В общей сложности потери врага на Таврическом направлении составили 472 оккупанта, было уничтожено 36 единиц военной техники РФ (подробнее).

5. ВАКС арестовал имущество аэропорта Одесса. Следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности (подробнее).

6. Северная Корея могла передать России ракеты – оппозиционные росСМИ. Журналисты-расследователи проекта Досье российского оппозиционера Михаила Ходорковского обнаружили, что среди переданных Северной Кореей боеприпасов и вооружений для России могли быть и ракеты (подробнее).

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