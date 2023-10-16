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Шість головних новин України та світу на 19:00 16 жовтня

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 16 жовтня - Фото
Су-25 (Фото - Wikipedia)

1. Росія вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 та "Іскандер-М", а також "шахедами". Вночі вибухи було чути у Дніпрі, Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові (детальніше).

2. У Києві розпочався опалювальний сезон – Кличко. Кличко повідомив, що на запуск централізованої системи теплопостачання міста необхідно кілька днів (детальніше).

3. Залужний призначив нового начальника Львівського обласного військкомату — фото. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив Артура Ніязова начальником Львівського обласного територіального центру комплектування (детальніше).

4. Сили оборони збили ще один Су-25 – третій за тиждень. Сили оборони знищили ще один винищувач Су-25 російських загарбників. Загалом втрати ворога на Таврійському напрямку склали 472 окупанти, було знищено 36 одиниць військової техніки РФ (детальніше).

5. ВАКС арештував майно аеропорту Одеса. Слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта – КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності (детальніше).

6. Північна Корея могла передати Росії ракети – опозиційні росЗМІ. Журналісти-розслідувачі проєкту Досьє російського опозиціонера Михайла Ходорковського виявили, що серед переданих Північною Кореєю боєприпасів і озброєнь для Росії могли були й ракети (детальніше).

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