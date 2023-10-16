RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Залужний призначив нового начальника Львівського обласного військкомату — фото

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 10:38
Залужний призначив нового начальника Львівського обласного військкомату — фото - Фото
Артур Ніязов та Максим Козицький (Фото: Максим Козицький/Telegram)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив Артура Ніязова начальником Львівського обласного територіального центру комплектування (військкомату). Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, Ніязов має звання полковника і до нової посади був начальником відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Козицький зазначив, що попередній начальник військкомату регіону Денис Чаюк пішов на підвищення та став заступником командира військової частини А4767.

Чаюк пропрацював на посаді лише півтора місяці, його було призначено на початку вересня.

  • В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.
  • 11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
  • У той же день Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
  • 22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

Читайте також: Мобілізація та ВЛК. Данілов: Дамо чітке визначення, що таке "обмежено придатний"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнальвівВалерій ЗалужнийМаксим Козицькиймобілізаціявійськкомати
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 