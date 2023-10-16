Залужний призначив нового начальника Львівського обласного військкомату — фото

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив Артура Ніязова начальником Львівського обласного територіального центру комплектування (військкомату). Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Ніязов має звання полковника і до нової посади був начальником відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Козицький зазначив, що попередній начальник військкомату регіону Денис Чаюк пішов на підвищення та став заступником командира військової частини А4767.

Чаюк пропрацював на посаді лише півтора місяці, його було призначено на початку вересня.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.

11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

У той же день Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

Читайте також: Мобілізація та ВЛК. Данілов: Дамо чітке визначення, що таке "обмежено придатний"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.