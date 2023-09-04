Залужний призначив начальником Львівського військкомату Героя України та бойового полковника
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив головою Львівського обласного територіального центру комплектування полковника Дениса Чаюка. Про це повідомили у пресслужбі ТЦК.
Судячи з повідомлення, Чаюк уже розпочав виконання службових обов'язків на новому місці.
Він був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Пройшов шлях від лейтенанта до полковника, воював ще на Донбасі з початку війни у 2014 році, брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве.
Початок великої війни Чаюк зустрів у Дніпропетровській області, 25 лютого 2022 року батальйонно-тактична група під його командуванням закріпилася на околицях Мелітополя — дві доби воїни стримували просування росіян у напрямку Запоріжжя та прикривали відхід інших підрозділів.
Чаюк отримав поранення під час боїв у Запорізькій області у березні минулого року від ворожої гранати, з його ноги дістали 18 осколків.
Вже 25 квітня того ж року президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України.
- В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.
- 11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
- Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
- 22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.
Читайте також: Мобілізація та ВЛК. Данілов: Дамо чітке визначення, що таке "обмежено придатний", це зміни в законі
Коментарі