Залужний призначив начальником Львівського військкомату Героя України та бойового полковника

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив головою Львівського обласного територіального центру комплектування полковника Дениса Чаюка. Про це повідомили у пресслужбі ТЦК.

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Судячи з повідомлення, Чаюк уже розпочав виконання службових обов'язків на новому місці.

Він був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Пройшов шлях від лейтенанта до полковника, воював ще на Донбасі з початку війни у 2014 році, брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве.

Початок великої війни Чаюк зустрів у Дніпропетровській області, 25 лютого 2022 року батальйонно-тактична група під його командуванням закріпилася на околицях Мелітополя — дві доби воїни стримували просування росіян у напрямку Запоріжжя та прикривали відхід інших підрозділів.

Чаюк отримав поранення під час боїв у Запорізькій області у березні минулого року від ворожої гранати, з його ноги дістали 18 осколків.

Вже 25 квітня того ж року президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.

11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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