RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Залужний призначив начальником Львівського військкомату Героя України та бойового полковника

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 16:32
Залужний призначив начальником Львівського військкомату Героя України та бойового полковника - Фото
Денис Чаюк (ліворуч) та Валерій Залужний (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив головою Львівського обласного територіального центру комплектування полковника Дениса Чаюка. Про це повідомили у пресслужбі ТЦК.

Судячи з повідомлення, Чаюк уже розпочав виконання службових обов'язків на новому місці.

Він був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Пройшов шлях від лейтенанта до полковника, воював ще на Донбасі з початку війни у 2014 році, брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве.

Початок великої війни Чаюк зустрів у Дніпропетровській області, 25 лютого 2022 року батальйонно-тактична група під його командуванням закріпилася на околицях Мелітополя — дві доби воїни стримували просування росіян у напрямку Запоріжжя та прикривали відхід інших підрозділів.

Чаюк отримав поранення під час боїв у Запорізькій області у березні минулого року від ворожої гранати, з його ноги дістали 18 осколків.

Вже 25 квітня того ж року президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України.

  • В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.
  • 11 серпня  РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
  • Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
  • 22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

Читайте також: Мобілізація та ВЛК. Данілов: Дамо чітке визначення, що таке "обмежено придатний", це зміни в законі

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнальвівВалерій Залужниймобілізація128 бригадавійськкомати
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 