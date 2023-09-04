Залужный назначил начальником Львовского военкомата Героя Украины и боевого полковника

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назначил главой Львовского областного территориального центра комплектования (военкомата) полковника Дениса Чаюка. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦК.

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Судя по сообщению, Чаюк уже приступил к исполнению служебных обязанностей на новом месте.

Он был заместителем командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Прошел путь от лейтенанта до полковника, воевал еще на Донбассе с начала войны в 2014 году, участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево.

Начало большой войны Чаюк встретил в Днепропетровской области, 25 февраля 2022 года батальонно-тактическая группа под его командованием закрепилась на окраинах Мелитополя — двое суток воины сдерживали продвижение россиян в направлении Запорожья и прикрывали отход других подразделений.

Чаюк получил ранение во время боев в Запорожской области в марте прошлого года от вражеской гранаты, из его ноги пострадали от 18 осколков.

Уже 25 апреля того же года президент Владимир Зеленский присвоил Чаюку звание Героя Украины.

В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.

11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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