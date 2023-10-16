Залужный назначил нового начальника Львовского областного военкомата — фото
16.10.2023, 10:38
Артур Ниязов и Максим Козицкий (Фото: Максим Козицкий/Telegram)
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назначил Артура Ниязова начальником Львовского областного территориального центра комплектования (военкомата). Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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По его словам, Ниязов имеет звание полковника и до новой должности служил начальником отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.
Козицкий отметил, что предыдущий начальник военкомата региона Денис Чаюк пошел на повышение и стал заместителем командира воинской части А4767.
Чаюк проработал на должности всего полтора месяца, он был назначен в начале сентября.
- В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
- 11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
- 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.
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