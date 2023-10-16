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Залужный назначил нового начальника Львовского областного военкомата — фото

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 10:38
Залужный назначил нового начальника Львовского областного военкомата — фото - Фото
Артур Ниязов и Максим Козицкий (Фото: Максим Козицкий/Telegram)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назначил Артура Ниязова начальником Львовского областного территориального центра комплектования (военкомата). Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, Ниязов имеет звание полковника и до новой должности служил начальником отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

Козицкий отметил, что предыдущий начальник военкомата региона Денис Чаюк пошел на повышение и стал заместителем командира воинской части А4767.

Чаюк проработал на должности всего полтора месяца, он был назначен в начале сентября. 

  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
  • 11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
  • 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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Дмитрий Гриниченко
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ЛьвоввойнамобилизацияВалерий ЗалужныйвоенкоматыМаксим Козицкий
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