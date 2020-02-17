Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 февраля

1. У ЗЕЛЕНСКОГО ЗАПУСКАЮТ ПЛАТФОРМУ "ПРИМИРЕНИЯ И ЕДИНСТВА" С ОРДЛО. Анонсированная три месяца назад инициатива власти под названием "Национальная платформа примирения и единства" будет запущена в среду, 19 февраля. По словам советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, власть "поможет людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать" (подробнее).

2. У ПУТИНА ОТВЕТИЛИ ЗЕЛЕНСКОМУ О ПАТРУЛЯХ С "ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРДЛО". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос совместного с "представителями ОРДЛО" патрулирования временно оккупированного Донбасса Украина должна обсуждать с боевиками террористических организаций ДНР/ЛНР (подробнее).

3. МИНОБОРОНЫ УСПОКАИВАЕТ: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" НЕ ОТМЕНЯТ. Воинское приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" будут сохранены в Вооруженных Силах Украины - никто его не отменяет, заявили в Минобороны, реагируя на вбросы в соцсетях (подробнее).

4. В КИЕВЕ ВВОДЯТ ЕДИНЫЙ Е-БИЛЕТ НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА: ТАРИФЫ. С 1 апреля в метро и наземном муниципальном транспорте Киева будет действовать единый электронный билет. Также вводится "туристический" посуточный проездной (подробнее).

5. ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ ВВП УКРАИНЫ НАХОДИТСЯ "В ТЕНИ". Четвертую часть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции. Такие первые результаты исследования состояния теневой экономики в Украине, которое провела компания E&Y при поддержке Mastercard (подробнее).

6. ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ. ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДЕПОЗИТНЫМИ СТАВКАМИ. ОБЗОР. По итогам ушедшей недели доходность банковских вкладов снизилась по всем валютам. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (подробнее).

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