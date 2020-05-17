Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 мая

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 мая - Фото
17.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В СЕМИ ОБЛАСТЯХ – БОЛЕЕ 1000 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ. Теперь и во Львовской области – более 1000 зафиксированных случаев. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, а также в Киевской и Львовской областях (подробнее).

2. УКРАИНУ ПРИНЯЛИ В КОМИТЕТ ЕС ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Министр здравоохранения Степанов говорит, что это важное событие, поскольку в состав комитета входят все ведущие европейские страны - у них можно перенять опыт реагирования на вызовы (подробнее).

3. В ПУЭРТО-РИКО ПРОЙДЕТ РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К США. Остров станет членом США, если 3 ноября местные жители поддержат инициативу, а затем это решение одобрит Конгресс (подробнее).

4. АРЕСТОВАН ОДИН ИЗ САМЫХ РАЗЫСКИВАЕМЫХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНОЦИДА В РУАНДЕ. 84-летнего Фелисьена Кабуга задержали во Франции. Предполагается, что он был одним из главных спонсоров уничтожения в 1994 году в Руанде около 800 000 человек из народа тутси (подробнее).

5. РОССИЯ ВЫШЛА НА ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ЧИСЛУ БОЛЬНЫХ COVID-19. Количество заболевших достигло 281 752, больше только в США (подробнее).

6. В ИЗРАИЛЕ НАЙДЕН МЕРТВЫМ ПОСОЛ КИТАЯ, КОТОРЫЙ РАНЕЕ РАБОТАЛ В УКРАИНЕ. Причина смерти пока не сообщается. По данным местных СМИ, предварительно, дипломат умер от естественных причин (подробнее).

Читайте также главный текст этого дня: Карантин и “антиколомойский” закон помогают гривне и НБУ. Прогноз курса до 22 мая

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
главное за день коронавирус Пуэрто-Рико
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 