Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 мая

1. В СЕМИ ОБЛАСТЯХ – БОЛЕЕ 1000 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ. Теперь и во Львовской области – более 1000 зафиксированных случаев. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, а также в Киевской и Львовской областях (подробнее).

2. УКРАИНУ ПРИНЯЛИ В КОМИТЕТ ЕС ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Министр здравоохранения Степанов говорит, что это важное событие, поскольку в состав комитета входят все ведущие европейские страны - у них можно перенять опыт реагирования на вызовы (подробнее).

3. В ПУЭРТО-РИКО ПРОЙДЕТ РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К США. Остров станет членом США, если 3 ноября местные жители поддержат инициативу, а затем это решение одобрит Конгресс (подробнее).

4. АРЕСТОВАН ОДИН ИЗ САМЫХ РАЗЫСКИВАЕМЫХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНОЦИДА В РУАНДЕ. 84-летнего Фелисьена Кабуга задержали во Франции. Предполагается, что он был одним из главных спонсоров уничтожения в 1994 году в Руанде около 800 000 человек из народа тутси (подробнее).

5. РОССИЯ ВЫШЛА НА ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ЧИСЛУ БОЛЬНЫХ COVID-19. Количество заболевших достигло 281 752, больше только в США (подробнее).

6. В ИЗРАИЛЕ НАЙДЕН МЕРТВЫМ ПОСОЛ КИТАЯ, КОТОРЫЙ РАНЕЕ РАБОТАЛ В УКРАИНЕ. Причина смерти пока не сообщается. По данным местных СМИ, предварительно, дипломат умер от естественных причин (подробнее).

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