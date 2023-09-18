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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 сентября

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 сентября - Фото
Российский диктатор Владимир Путин (Фото: EPA)

1. ПВО Украины перехватило все 17 российских ракет из Ту-95МС. Видео работы ЗРК IRIS-T. Противовоздушная оборона Украины ночью и под утро 18 сентября сбила в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей все 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55, запущенных российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, сообщили Воздушные силы (подробнее).

2. "Мы вынуждены". В ответ на зерновое эмбарго Украина запретит овощи и фрукты из Польши. Украина готовит запрет на импорт овощей и фруктов из Польши в ответ на решение польского правительства продлить запрет на импорт зерна из Украины вопреки решению Европейской комиссии, сообщил замминистра обороны (подробнее).

3. Маляр, Дейнега и другие. Кабмин уволил всех заместителей министра обороны, кроме Павлюка. Кабинет министров уволил почти всех заместителей министра обороны на заседании 18 сентября, сообщил представитель правительства в Раде (подробнее).

4. Появились фото повреждений подлодки ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" после ракетного удара Украины. Российский пропагандистский Telegram-канал выложил два фото последствий ракетного удара Украины по сухому доку Севастопольского морского завода во временно оккупированном Крыму (подробнее).

5. Chosun: Южная Корея передаст ВСУ саперные танки К600 "Носорог" для прорыва минных полей. Южная Корея в ближайшее время передаст Украине машины К600 "Носорог" для прорыва минных заграждений, заявило издание Chosun со ссылкой на источники в правительстве страны (подробнее).

6. Суд в Гааге начал рассмотрение дела Украины против РФ. Режим Путина обвиняют в геноциде. Международный суд ООН в Гааге 18 сентября начал слушания по делу Украины против России по обвинениям в нарушении ею Конвенции о запрете геноцида (подробнее).

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