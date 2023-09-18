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Шість головних новин України та світу на 19:00 18 вересня

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 18 вересня - Фото
Російський диктатор Володимир Путін (Фото: EPA)

1. ППО України перехопила всі 17 російських ракет із Ту-95МС. Рідкісне відео роботи комплексу IRIS-TПротиповітряна оборона України вночі та під ранок 18 вересня збила в межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей усі 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55, запущених російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, повідомили Повітряні сили (детальніше).

2. "Ми змушені". У відповідь на зернове ембарго Україна заборонить овочі й фрукти з ПольщіУкраїна готує заборону на імпорт овочів і фруктів з Польщі у відповідь на рішення польського уряду продовжити заборону на імпорт зерна з України всупереч рішенню Європейської комісії, повідомив заступник міністра оборони (детальніше).

3. Маляр, Дейнега та інші. Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, окрім ПавлюкаКабінет міністрів звільнив майже всіх заступників міністра оборони на засіданні 18 вересня, повідомив представник уряду в Раді (детальніше). 

4. З'явилися фото пошкоджень підводного човна ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" після ракетного удару УкраїниРосійський пропагандистський Telegram-канал виклав два фото наслідків ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу у тимчасово окупованому Криму (детальніше). 

5. Chosun: Південна Корея передасть ЗСУ саперні танки К600 "Носоріг" для прориву мінних полівПівденна Корея найближчим часом передасть Україні машини К600 "Носоріг" для прориву мінних загороджень, заявило видання Chosun з посиланням на джерела в уряді країни (детальніше). 

6. Суд у Гаазі розпочав розгляд справи України проти РФ. Режим Путіна звинувачують у геноциді. Міжнародний суд ООН у Гаазі 18 вересня розпочав слухання у справі України проти Росії за звинуваченнями у порушенні нею Конвенції про заборону геноциду (детальніше).

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