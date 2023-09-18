Шість головних новин України та світу на 19:00 18 вересня

1. ППО України перехопила всі 17 російських ракет із Ту-95МС. Рідкісне відео роботи комплексу IRIS-T. Протиповітряна оборона України вночі та під ранок 18 вересня збила в межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей усі 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55, запущених російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, повідомили Повітряні сили (детальніше).

2. "Ми змушені". У відповідь на зернове ембарго Україна заборонить овочі й фрукти з Польщі. Україна готує заборону на імпорт овочів і фруктів з Польщі у відповідь на рішення польського уряду продовжити заборону на імпорт зерна з України всупереч рішенню Європейської комісії, повідомив заступник міністра оборони (детальніше).

3. Маляр, Дейнега та інші. Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, окрім Павлюка. Кабінет міністрів звільнив майже всіх заступників міністра оборони на засіданні 18 вересня, повідомив представник уряду в Раді (детальніше).

4. З'явилися фото пошкоджень підводного човна ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" після ракетного удару України. Російський пропагандистський Telegram-канал виклав два фото наслідків ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу у тимчасово окупованому Криму (детальніше).

5. Chosun: Південна Корея передасть ЗСУ саперні танки К600 "Носоріг" для прориву мінних полів. Південна Корея найближчим часом передасть Україні машини К600 "Носоріг" для прориву мінних загороджень, заявило видання Chosun з посиланням на джерела в уряді країни (детальніше).

6. Суд у Гаазі розпочав розгляд справи України проти РФ. Режим Путіна звинувачують у геноциді. Міжнародний суд ООН у Гаазі 18 вересня розпочав слухання у справі України проти Росії за звинуваченнями у порушенні нею Конвенції про заборону геноциду (детальніше).

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