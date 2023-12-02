Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 декабря

Россия ударила по Днепру, 47 ОМБр опровергла информацию о продвижении РФ на Авдеевский коксохим, командировочные заявления Порошенко и другие новости

Фото: 47-ая ОМБр

1. Россия ударила баллистикой по Днепру. Люди не пострадали. В Днепре прогремели взрывы, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Воздушные силы и мониторинговые чаты не сообщали ни об одной из возможных угроз. Впоследствии глава обладминистрации сообщил о попадании. Люди, по его словам, не пострадали (подробнее).

2. Россияне говорят, что продвинулись на территорию Авдеевского коксохима. 47 ОМБр опровергла. В течение недели российская военная пропаганда утверждает, что оккупационные войска продвинулись на территорию Авдеевского коксохимического завода. Впрочем, бойцы 47 отдельной механизированной бригады опровергли это (подробнее).

3. Зеленский: Обмены военнопленными продолжаются, иногда прямо на поле боя. Президент Владимир Зеленский заявил, что обмены военнопленными с Россией не остановились, по большей степени их просто не афишируют. По словам верховного главнокомандующего, обмены происходят и прямо на поле боя (подробнее).

4. Укрнефтебурение потеряло лицензию на Сахалинское месторождение, добыча остановлена. ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" с 1 декабря остановило добычу природного газа и газового конденсата на Сахалинском месторождении, которое является одним из крупнейших месторождений Украины (подробнее).

5. СБУ: Порошенко должен был встретиться с Орбаном, Россия бы использовала как ИПСО. Служба безопасности Украины сообщила, что получила контрразведывательные данные, по которым пятый президент Украины и нардеп Петр Порошенко должен был провести встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По словам спецслужбы, Россия планировала использовать эту и другие подобные встречи как информационно-психологические спецоперации против Украины (подробнее).

6. Евросолидарность: Порошенко собирался только в Польшу и США, заявление СБУ об Орбане – неправда. Партия Европейская солидарность ответила, что нардеп Петр Порошенко планировал посетить только Польшу и Соединенные Штаты в рамках своей отмененной заграничной командировки. Политсила назвала "ложным" заявление Службы безопасности Украины о запланированной встрече Порошенко с премьером Венгрии Виктором Орбаном (подробнее).

Читайте также:

Повестки из Мордора. Как проходит мобилизация на временно оккупированных территориях

Бизнес-неделя: идея "развернуть" трубопровод, снятие валютных ограничений, продажа имущества россиян онлайн

Извержение вулкана, новый мурал в Киеве и экопротесты. Фотографии, поразившие мир на этой неделе

Секс-воспитание. Как у TikTok появляется эротический контент и могут ли его ограничить родители

Продолжение Аквамена, новые Мушкетеры и Вонка: это 16 новых фильмов декабря