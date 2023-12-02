Шість головних новин України та світу на 19:00 2 грудня

Росія вдарила по Дніпру, 47 ОМБр спростувала інформацію про просування РФ на Авдіївський коксохім, заяви про відрядження Порошенка та інші новини

Фото: 47-ма ОМБр

1. Росія вдарила балістикою по Дніпру. Люди не постраждали. У Дніпрі пролунали вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили та моніторингові чати не повідомляли про жодну з імовірних загроз. Згодом глава обладміністрації повідомив про влучання. Люди, за його словами, не постраждали (детальніше).

2. Росіяни кажуть, що просунулися на територію Авдіївського коксохіму. 47 ОМБр спростувала. Протягом тижня російська військова пропаганда стверджує, що окупаційні війська просунулися на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, бійці 47 окремої механізованої бригади спростували це (детальніше).

3. Зеленський: Обміни військовополоненими тривають, іноді прямо на полі бою. Президент Володимир Зеленський заявив, що обміни військовополоненими з Росією не зупинилися, по більшій мірі їх просто не афішують. За словами верховного головнокомандувача, обміни відбуваються й прямо на полі бою (детальніше).

4. Укрнафтобуріння втратило ліцензію на Сахалінське родовище, видобуток зупинено. ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з 1 грудня зупинило видобуток природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі, яке є одним з найбільших родовищ України (детальніше).

5. СБУ: Порошенко мав зустрітися з Орбаном, Росія б використала як ІПСО. Служба безпеки України повідомила, що отримала контррозвідувальні дані, за якими п'ятий президент України та нардеп Петро Порошенко мав провести зустріч з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. За словами спецслужби, Росія планувала використати цю та інші подібні зустрічі як інформаційно-психологічні спецоперації проти України (детальніше).

6. Євросолідарність: Порошенко збирався лише в Польщу та США, заява СБУ про Орбана – неправда. Партія Європейська солідарність відповіла, що нардеп Петро Порошенко планував відвідати лише Польщу та Сполучені Штати у межах свого скасованого закордонного відрядження. Політсила назвала "неправдивою" заяву Служби безпеки України про заплановану зустріч Порошенка з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном (детальніше).

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