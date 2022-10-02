Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 октября

1. Путина больше волнуют Херсонская и Запорожская области, чем удержание Луганской – ISW. Поражение оккупационных войск в Лимане свидетельствует о том, что удержание позиций в Луганской области волнует российского диктатора гораздо меньше, чем юг Украины, сообщается в отчете американского Института изучения войны (подробнее).

2. Потери России в Украине с начала войны превысили 60 000 человек – Генштаб. Армия России за 1 октября потеряла в Украине около 500 военных, 23 танка, восемь пушек, один вертолет. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 60 110 оккупантов (подробнее).

3. Президенты девяти стран НАТО призвали "существенно увеличить" военную помощь Украине. Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине и выступили за вступление Украины в Альянс (подробнее).

4. Зеленский объявил об освобождении Лимана. Украинские силы обороны полностью зачистили Лиман Донецкой области, сообщил президент (подробнее).



5. Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины. Три страны профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм, они должны быть доставлены в Украину в 2023 году (подробнее).

6. Генсек НАТО об освобождении Лимана: Украинцы делают успехи и способны оттеснить войска РФ. Деоккупация Лимана демонстрирует, что ВСУ способны оттеснить российские силы благодаря своей отваге, своим навыкам и современному западному оружию, сказал Столтенберг (подробнее).

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