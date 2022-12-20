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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 декабря

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 18:59
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 декабря - Фото
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1. США: Жаль, что ООН поддалась угрозам РФ и не расследует нормально поставки иранских дронов

США считают, что секретариат генсека ООН Антониу Гутерриша поддался на угрозы России и не провел нормального расследования поставок иранских дронов России, заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

2. Неудачный день для летательных аппаратов армии РФ: сводка Генштаба о потерях оккупантов

На утро 20 декабря, по подсчетам Генерального штаба ВСУ, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения составляет уже 99 230 военнослужащих ВС РФ.

3. Зеленский посетил самый опасный город на линии фронта – Бахмут

Президент Владимир Зеленский побывал в Бахмуте Донецкой области – городе на линии фронта, за который идут самые ожесточенные в последние недели бои с российскими оккупантами.

4. Риск политизации и тупика. Венецианская комиссия обновила вывод по закону о КСУ

Венецианская комиссия обновила вывод по закону о реформе Конституционного суда Украины, который приняла Верховная Рада 13 декабря, но пока не подписал президент Владимир Зеленский. Закон требует изменений.

5. МИД готовит официальные шаги для исключения России из Совета Безопасности ООН – Кулеба

Украина намерена официально доказать, что постоянное членство России в Совете Безопасности ООН незаконно и получено в результате применения "мошеннической схемы", заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

6. Оборудование для создания "умных бомб" будет уже в следующем пакете помощи США – CNN

В новый пакет оборонной помощи США, о котором будет объявлено уже на этой неделе, войдут системы для превращения обычных авиабомб в "умные боеприпасы" с точным наведением.

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Сергій Бережний
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