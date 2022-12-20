Оборудование для создания "умных бомб" будет уже в следующем пакете помощи США – CNN

В новый пакет оборонной помощи США, о котором будет объявлено уже на этой неделе, войдут системы для превращения обычных авиабомб в "умные боеприпасы" с точным наведением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на "нескольких официальных лиц".

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Как сообщают источники CNN в правительстве США, оборудование для преобразования неуправляемых авиационных боеприпасов в "умные бомбы", о возможности передачи которого Украине сообщалось ранее, будет включено в следующий пакет оборонной помощи США уже на этой неделе.

Издание уточняет, что хвостовые комплекты наведения могут быть установлены на бомбы разного веса и разного размера для создания "комбинированных боеприпасов прямой атаки" (JDAM). Армия США применяла эту технологию на бомбах весом от 250 до 1000 кг, чтобы превратить их в высокоточные боеприпасы.

Источники CNN не сообщили, сколько комплектов оборудования и какого именно типа будут переданы Украине.

По данным ВВС США, комплекты JDAM дают комбинированным бомбам радиус наведения на цель до 25 км от точки их сброса.

13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

В Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине.

Байден сделал анонс по поводу поставок Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

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Сергій Бережний

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