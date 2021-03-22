Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 марта

1. ЭКОНОМИКА В МИРЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ ПРОГНОЗОВ – МВФ. Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее (Подробнее).

2. ВАКЦИНА ASTRAZENECA НА 100% ЗАЩИТИЛА ОТ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 – ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ США. Вакцина против коронавируса Oxford-AstraZeneca на 100% защитила от тяжелого течения COVID-19. Такие промежуточные результаты были получены в рамках фазы III клинических исследований, проведенных для регистрации препарата в США (Подробнее).

3. БИЗНЕСУ В "КРАСНЫХ ЗОНАХ" ВОЗМЕСТЯТ ПОТЕРИ – ШМЫГАЛЬ. Государство обещает поддержать предпринимателей в период жесткого карантина в регионах (Подробнее).

4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СОЗДАЕТ БРИГАДУ СПЕЦОПЕРАЦИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЧВК ВАГНЕРА – TELEGRAPH. В Великобритании создадут бригаду спецопераций в составе специальной авиадесантной службы (SAS), которая вместе со спецслужбами будет бороться с вмешательством России по всему миру (Подробнее).

5. УКРАИНА ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ПО "ДРУЖБЕ" ВОДОРОД В ЕВРОПУ – ШМЫГАЛЬ. Украина планирует начать транспортировку водорода в страны Европейского Союза по трубопроводу "Дружба" с привлечением европейских инвестиций (Подробнее).

6. ВЛАСТИ ФИЛИППИН ЗАЯВИЛИ О "ВТОРЖЕНИИ" В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ СТРАНЫ 220 ЛОДОК ИЗ КИТАЯ. Около 220 лодок, предположительно управляемых китайскими военными, были замечены пришвартованными у рифа Уитсан, который власти Филиппин считают своей суверенной территорией (Подробнее).

7. НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ. В ПОЛЬШЕ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ ЕЩЕ ОДИН АВТОБУС С УКРАИНЦАМИ, ОДИН ПОГИБ – ФОТО. Сегодня ночью неподалеку от польского города Кашице перевернулся микроавтобус, в котором ехали десять украинцев – в результате ДТП один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы (Подробнее).

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