Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 ноября

1. РФ готовится к обострению на границе. Якобы НАТО и Украина хотят ее захватить – Генштаб. Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному обострению обстановки в период с 23 по 28 ноября на российско-украинской границе, сообщил Громов (подробнее).

2. Европарламент одобрил кредит Украине на 18 млрд евро. Слово – за Советом ЕС. 18 млрд евро планируют выплачивать ежеквартальными платежами. Они должны покрыть половину ежемесячных потребностей Украины, которые составляют 3-4 млрд евро (подробнее).



3. Зеленский на заседании ПА ОБСЕ: Мы видим в Украине, кто реально помогает, а кто делает вид. Зеленский раскритиковал деятельность Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и призвал исключить оттуда страну-террориста Россию (подробнее).



4. В результате последней ракетной атаки России погибли 10 человек, около 50 пострадали. 10 человек погибли и около 50 пострадали в результате вчерашнего ракетного удара России по территории Украины. Также пострадали восемь энергообъектов, сообщил генпрокурор Костин (подробнее).



5. Из российского плена вернули 50 украинских воинов: видео. Сегодня Украине удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 бойцов из Военно-морских сил, 10 – из Вооруженных Сил, шесть – из Госпогранслужбы, двое – из терробороны (подробнее).



6. Резолюция Европарламента по Беларуси: Лукашенко должен предстать перед трибуналом за войну. Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявлено, что режим беларуского диктатора Александра Лукашенко несет такую же ответственность за войну против Украины, как и РФ, и Лукашенко должен предстать перед международным трибуналом (подробнее).



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Оксана Житнюк

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