Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 25 февраля

1. В БУКОВЕЛЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ ФЕВРАЛЬСКОГО ЛОКДАУНА. В пресс-службе горнолыжного курорта заявили, что с 26 февраля по 12 марта будут работать трассы, подъемники и гостиницы (подробнее).

2. КРИЗИС В АРМЕНИИ. ГЕНШТАБ ПОТРЕБОВАЛ ОТСТАВКИ ПАШИНЯНА. В ответ премьер заявил о попытке военного переворота, вывел людей на улицы и уволил начальника Генштаба. На улицах Еревана начались массовые протесты (подробнее тут и тут).

3. ДЕЛО ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ПРИВАТБАНКА. СУД АРЕСТОВАЛ ЯЦЕНКО, А ПОСЛЕ ВЫПУСТИЛ ЕГО ПОД ЗАЛОГ. Высший антикорсуд избрал экс-первому зампреседателя правления меру пресечения в виде заключения под стражу, но в тот же день Яценко внес залог 52,2 млн грн и покинул СИЗО (подробнее тут и тут).

4. ШАРИЯ ОБЪЯВИЛИ В РОЗЫСК. Подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария объявили в государственный розыск после того, как он не явился на допрос (подробнее).

5. СОТРУДНИКИ ЗАПРЕЩЕННЫХ КАНАЛОВ МЕДВЕДЧУКА СОЗДАЮТ НОВЫЙ КАНАЛ НА БАЗЕ ЛЬВОВСКОГО. Сотрудники телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина решили создать собственный канал на базе львовского Первого независимого (подробнее).

6. СУД ОСТАНОВИЛ КОНКУРС НА НОВОГО ГЛАВУ ПРИВАТБАНКА. По словам собеседника LIGA.net, таким образом суд удовлетворил заявление об обеспечении иска профсоюза ПриватБанка, который требует отменить конкурс в целом (подробнее).

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