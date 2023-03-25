Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 25 марта

1. НОЧЬЮ РОССИЯНЕ УДАРИЛИ РАКЕТАМИ ПО ЦЕНТРУ КРАМАТОРСКА, РАЗРУШИЛИ ПЯТИЭТАЖКУ – ФОТО, ВИДЕО. В ночь на 25 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска и промышленной зоне (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ: МЫ ПОКА НЕ МОЖЕМ НАЧАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ, ЖДЕМ ПОСТАВОК БОЕПРИПАСОВ И ОРУЖИЯ. Украина пока не может начать наступление, потому что ждет поставки боеприпасов и оружия от западных союзников, заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

3. В МИНОБОРОНЫ ПРИЗВАЛИ ПРЕКРАТИТЬ ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ БУДУЩЕГО КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ. Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала прекратить публичные обсуждения военных планов ВСУ, так как это может помешать будущему контрнаступлению (подробнее).

4. УКРЭНЕРГО ПРИЗЫВАЛО УКРАИНЦЕВ НЕ УЧАСТВОВАТЬ В "ЧАСЕ ЗЕМЛИ" И НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ СВЕТ. Укрэнерго призвало украинцев не приобщаться к акции "Час Земли" и массово не выключать свет. В компании отметили, что "это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может сильно навредить энергосистеме" (подробнее).

5. В ВСУ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ БРИТАНСКОЙ РАЗВЕДКИ О ТОМ, ЧТО ШТУРМ БАХМУТА ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАНОВИЛСЯ. В последние дни на Бахмутском направлении количество боестолкновений с оккупантами уменьшилось, однако информация британской разведки об истощении россиян под Бахмутом требует более детального анализа (подробнее).

6. В США ТОРНАДО ПРАКТИЧЕСКИ СРАВНЯЛ С ЗЕМЛЕЙ ЦЕЛЫЙ ГОРОД, ПОГИБЛИ 23 ЧЕЛОВЕКА: ФОТО, ВИДЕО. Мощный торнадо практически сравнял с землей город Роллинг-Форк в центральной части штата Миссисипи. Представители экстренных служб сообщили, что 23 человека погибли, десятки получили ранения, их доставали из-под завалов разрушенных домов (подробнее).

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Вадим Ребрина

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