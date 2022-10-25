Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 25 октября

1. Залужный – Милли: Россия врет о "грязной бомбе". Мне все равно, буду защищать Украину. Россия врет, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой", и силы обороны будут защищать Украину, несмотря на эту ложь. Об этом Залужный заявил в разговоре с главой комитета начштабов США Марком Милли (подробнее).

2. Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, не исключили на Банковой. Подоляк сказал, что схема, возможно, будет такая же, как и с кумом российского диктатора, Виктором Медведчуком, которого обменяли на военнопленных (подробнее).

3. FT раскрыло планы Джонсона: Будет в Вашингтоне укреплять поддержку Украины. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне и укреплять поддержку Украины, пишет Finanial Times, пообщавшись с членами команды Джонсона и его друзьями (подробнее).

4. Евросоюз готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц – фон дер Ляйен. Президент Европейской комиссии официально объявила, что ЕС будет ежемесячно выделять Украине по 1,5 млрд евро для финансирования дефицита государственного бюджета (подробнее).

5. Зеленский попросил учредить финансовый "Рамштайн" для Украины. Президент пояснил, что речь идет о координационной платформе, которая объединит и направит усилия, необходимые для восстановления Украины (подробнее).

6. Бен Уоллес остался министром обороны в новом британском правительстве. Уоллес и глава МИД Джеймс Клеверли сохранили свои должности в правительстве нового премьера Риши Сунака (подробнее).

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Оксана Житнюк

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