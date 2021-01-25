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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 25 января

25.01.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 25 января - Фото

1. COVID-19. В УКРАИНЕ – НАИМЕНЬШЕЕ С СЕНТЯБРЯ ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, ТЕСТИРОВАНИЕ СНИЗИЛОСЬ. Вчера, 24 января, в Украине зафиксировали 2516 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3915). В последний раз меньше случаев COVID-19 за сутки фиксировали 14 сентября 2020-го (2462) (подробнее).

2. ПРИВАТБАНК ВЫИГРАЛ "ДЕЛО АЗС" У СТРУКТУР КОЛОМОЙСКОГО. Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил постановление Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 23 июня 2020, которыми было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с группой "Приват" (подробнее).

3. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 ВОЗОБНОВИЛОСЬ В ДАНИИ. Строительство ведется в соответствии с полученными ранее согласованиями. Достройку ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна" (подробнее).

4. УКРАИНА ОСПОРИЛА ПОЛНОМОЧИЯ РФ В ПАСЕ: ДО ИХ ПРЕКРАЩЕНИЯ – ОДНО ГОЛОСОВАНИЕ. Украина оспорила неподтвержденные полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы. По регламенту ПАСЕ, полномочия россиян могут прекратить на следующем голосовании по этому вопросу (подробнее).

5. "МИНУС" $3,7 МЛРД. НБУ ПОЯСНИЛ, ПОЧЕМУ БИЗНЕС ВЫВЕЛ СТОЛЬКО ДИВИДЕНДОВ ИЗ УКРАИНЫ. Объем репатриации дивидендов из Украины по итогам 2020 года увеличился на 19,4% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,7 млрд. В 2019 году бизнес вывел из Украины дивидендов на сумму $3,1 млрд (подробнее).

6. IFC ПОЛУЧИЛА ПРАВО ВОЙТИ В КАПИТАЛ УКРГАЗБАНКА: ПОДПИСАНО КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Международная финансовая корпорация (IFC, член группы Всемирного банка) подписала соглашение с государственным Укргазбанком на 30 млн евро, согласно которому IFC получила право конвертировать этот кредит в акционерный капитал банка (подробнее).

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Вадим Ребрина
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