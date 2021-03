Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 марта

1. НА ДОНБАССЕ ОБСТРЕЛЯЛИ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ: ЧЕТВЕРО ПОГИБЛИ, ДВОЕ РАНЕНЫ. Недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения (Подробнее).

2. ЧВК СЕМЕНЧЕНКО РАБОТАЛА В ИНТЕРЕСАХ КОЛОМОЙСКОГО – СЛІДСТВО.ІНФО. Организация Донкорп Украина, связанная с бывшим добровольцем и экс-нардепом Семеном Семенченко, выполняла задания "в интересах бизнесмена Игоря Коломойского" (Подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ 19 ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 19 марта о применении персональных и экономических санкций против 19 компаний, работающих в сфере недропользования (Подробнее).

4. АВСТРИЙСКАЯ OMV ПРЕКРАТИЛА ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. ПОДЕЙСТВОВАЛА УГРОЗА САНКЦИЙ. Австрийская нефтегазовая группа OMV – финансовый партнер оператора Nord Stream 2 AG –прекращает финансирования газопровода Северный поток-2 из-за угрозы попасть под американские санкции (Подробнее).

5. ЧЕЙ ЭЛЕКТОРАТ ГОТОВ ОТДАТЬ КРЫМ РОССИИ, А ЧЕЙ – НЕТ: ОПРОС ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПАРТИЙНЫХ СИМПАТИЙ. Больше всего тех, кто предлагает смириться с российской оккупацией Крыма – среди избирателей пророссийских политических сил: Партии Шария (50%), ОПЗЖ (46%) и Партии Мураева (43%). Меньше всего таких – в рядах симпатиков Евросолидарности (7%), Голоса (9%) и Свободы (11%) (Подробнее).

6. ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА СНЯТЬ EVER GIVEN С МЕЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ. Еще одна попытка снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given провалилась (Подробнее).

