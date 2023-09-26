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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 сентября

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 сентября - Фото
Фото - Минобороны РФ

1. В Кривом Роге прогремел взрыв. РФ нанесла ракетный удар по предприятию. В Кривом Роге утром 26 сентября прогремел взрыв, Воздушные силы предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами. Позже глава областной военной администрации Сергей Лысак написал о прилете по одному из предприятий в городе (подробнее).

2. Источники: СБУ устроила "блекаут" в Курской области, дрон сбросил взрывчатку – фото. В Курской области в результате сброса взрывчатки с дрона на электроподстанцию ряд населенных пунктов остались без света. По данным источников LIGA.net в СБУ, это был дрон украинской спецслужбы (подробнее).

3. Россия публикует фото с якобы живым командующим Черноморским флотом РФ. ССО проверяют. Силы спецопераций уточняют информацию об уничтожении командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова в результате украинского ракетного удара по Севастополю 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ССО после "ответа" россиян с якобы живым Соколовым (подробнее).

4. НАБУ сообщило о подозрении сразу четырем бывшим гендиректорам Зари-Машпроекта. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сразу четырем бывшим гендиректорам государственного предприятия "Заря – Машпроект" из Николаева, которое является крупнейшим производителем газотурбинного оборудования в Украине (подробнее).

5. С 1 октября женщины-медики должны стать на военный учет. Что изменится: разъяснение Минздрава. В Минздраве сообщили, что для того, чтобы стать на военный учет, у женщин с медицинской или фармацевтической специальностью будет три года – до 31 декабря 2026 года (подробнее).

6. Оборонный комитет парламента Болгарии одобрил передачу ВСУ неисправных ракет С-300. Оборонный комитет 11 голосами "за" принял проект решения о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Этим решением депутаты одобрили отправку в Украину боеприпасов, в том числе управляемых ракет для С-300 (подробнее).

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