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Шість головних новин України та світу на 19:00 26 вересня

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 26 вересня - Фото
Фото - Міноборони РФ

1. У Кривому Розі пролунав вибух. РФ завдала ракетного удару по підприємству. У Кривому Розі вранці 26 вересня пролунав вибух, Повітряні сили попередили про загрозу удару балістичними ракетами. Пізніше голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав про приліт по одному з підприємств у місті (детальніше).

2. Джерела: СБУ влаштувала "блекаут" у Курській області, дрон скинув вибухівку – фото. У Курській області внаслідок скидання вибухівки з дрона на електропідстанцію низка населених пунктів залишились без світла. За даними джерел LIGA.net в СБУ, це був дрон української спецслужби (детальніше).

3. Росія публікує фото з нібито живим командувачем Чорноморського флоту РФ. ССО перевіряють. Сили спецоперацій уточнюють інформацію щодо знищення командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова внаслідок українського ракетного удару по Севастополю 22 вересня. Про це повідомила пресслужба ССО після "відповіді" росіян із нібито живим Соколовим (детальніше).

4. НАБУ повідомило про підозру одразу чотирьом колишнім гендиректорам Зорі-Машпроекту. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру одразу чотирьом колишнім гендиректорам державного підприємства "Зоря – Машпроект" з Миколаєва, яке є найбільшим виробником газотурбінного обладнання в Україні (детальніше).

5. З 1 жовтня медикині мають стати на військовий облік. Що зміниться: роз’яснення МОЗ. В МОЗ повідомили, що для того, щоб стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть три роки – до 31 грудня 2026 року (детальніше).

6. Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передання ЗСУ несправних ракет С-300. Оборонний комітет 11 голосами "за" ухвалив проєкт рішення щодо надання додаткової військової допомоги Україні. Цим рішенням депутати схвалили відправлення в Україну боєприпасів, зокрема керованих ракет для С-300 (детальніше).

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