Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 января

1. РОССИЯ ЗАПУСТИЛА МНОГО РАКЕТ И ДРОНОВ ПО УКРАИНЕ. Россияне нанесли ракетный удар по Украине. ВСУ сбили 47 ракет из 55. В результате российской ракетной атаки погибли 11 человек, столько же получили ранения (подробнее).

2. В ПОЛЬШЕ И ГЕРМАНИИ ОБОЗНАЧИЛИ СРОКИ ПЕРВЫХ ПОСТАВОК LEOPARD. Рота Leopard 2А6 из Германии будет поставлена Украине к концу марта. От Польши 14 Leopard 2А5 – в течение нескольких недель (подробнее).

3. БРИТАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ДОСТАВИТЬ ТАНКИ В УКРАИНУ В КОНЦЕ МАРТА. Великобритания планирует доставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта (подробнее).

4. КОСТИН НАЗНАЧИЛ НОВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЕНПРОКУРОРА. Андрей Костин представил коллективу Офиса генпрокурора нового первого заместителя и двух заместителей (подробнее).

5. ПАСЕ ЕДИНОГЛАСНО ОДОБРИЛА СОЗДАНИЕ ТРИБУНАЛА ДЛЯ ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО. Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за создание в Гааге трибунала над военно-политическим руководством России и Беларуси (подробнее)

6. ТИЩЕНКО ВЫГНАЛИ ИЗ ПАРТИИ СЛУГА НАРОДА ПОСЛЕ СКАНДАЛА С ТАИЛАНДОМ. Народный депутат Николай Тищенко запланировал в Таиланде встречу с украинской общиной. После этой новости Тищенко уволили с должности заместителя главы фракции СН, исключили из партии и хотят исключить из фракции. (подробнее)

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Наталія Медведєва

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