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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 27 ноября

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 18:59
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 27 ноября - Фото
Последствия ракетного удара РФ по пригороду Запорожья (фото – Запорожская ОВА)

1. "Долой Си Цзиньпина и компартию Китая!" В Шанхае протестовали из-за COVID-ограничений

В Шанхае протесты из-за жестких антикоронавирусных ограничений. Демонстранты выкрикивали лозунги против Коммунистической партии Китая и главы КНР Си Цзиньпина.

2. ВСУ за сутки уничтожили 600 оккупантов. Больше всего – на Донбассе

Украинские военные за сутки уничтожили 600 российских оккупантов, сообщил в сводке Генштаб ВСУ.

3. В Киеве практически полностью восстановили подачу света, воды, тепла и связи – КГВА

В Киеве практически полностью восстановлено электро-, водо-, теплоснабжение и связь после ракетных ударов России, сообщает КГВА.

4. СБУ проверяет Ивано-Франковскую епархию УПЦ (МП) – фото

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории епархиального управления и одного из храмов местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.

5. Британия доставила Brimstone 2 для ВСУ: видео с доставкой и презентацией ракет 

Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2 c лазерным наведением, сообщает Минобороны Британии.

6. Глава Энергоатома: Появились признаки, что оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС

Появились признаки, что российские оккупанты могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Но пока рано говорить, что они уходят из ЗАЭС, заявил глава Энергоатома Петр Котин.

Читайте также: Судьба крипты, футбольной стыд и как Россия разрушает себя. Лучшие истории мира

Сергій Бережний
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