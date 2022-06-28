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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 июня

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 июня - Фото
Главное за день

1. РОССИЯ РАНО УТРОМ НАНЕСЛА МАССИРОВАННЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО НИКОЛАЕВУ. Около 05:00 утра российские оккупанты обстреляли ракетами Николаев: видео пусков с прилегающей временно оккупированной территории под Херсоном выкладывают в соцсетях местные жители (подробнее).

2. БОРРЕЛЬ ВЫСТУПИЛ ЗА РЕФОРМУ ЕС: РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ БОЛЬШИНСТВОМ – НЕ ЕДИНОГЛАСНО. На фоне возможного расширения Европейскому Союзу надо отходить от принципа единогласия во внешней политике и принимать все больше решений большинством голосов стран-членов, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель (подробнее).

3. РОССИЯ ПЛАТИТ СВОИМ ВОЕННЫМ ЗА ВОЙНУ В УКРАИНЕ ЧЕРЕЗ ГАЗПРОМБАНК – СХЕМЫ. Журналисты установили военнослужащих из разных воинских частей России, которые прямо сейчас получают в Газпромбанке деньги за участие в боевых действиях на территории Украины (подробнее).

4. ФРАНЦИЯ ДАСТ УКРАИНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БТР И МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ РАКЕТЫ – МИНИСТР. Франция поставит Украине значительное количество бронетранспортеров типа VAB и может дать украинцам противокорабельные ракеты, сообщил министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорню (подробнее).

5. ОТКАЗАЛСЯ СОТРУДНИЧАТЬ. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ ПОХИТИЛИ МЭРА ХЕРСОНА КОЛЫХАЕВА — ГОРСОВЕТ. Колыхаев был похищен россиянами 28 июня, на данный момент о его местонахождении ничего не известно (подробнее).

6. УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ УЖЕ ОБУЧАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ ПВО NASAMS — POLITICO. Украинские военные уже проходят обучение по использованию передовой системы ПВО NASAMS, которую США закупили для передачи Украине (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Обзор | Удар по Кременчугу мог стать одним из самых кровавых терактов. Кто убивает людей в 21 веке

Вадим Ребрина
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