Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 августа

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1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За прошедшие сутки в Украине выявили 2481 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель за все время эпидемии (подробнее).

2. ГОДОВЩИНА ИЛОВАЙСКА. СЕГОДНЯ УКРАИНА ЧТИТ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ: РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Сегодня, 29 августа, в годовщину трагедии в Иловайске, проходит День памяти погибших защитников Украины (подробнее).

3. МАСК НА СВИНЬЯХ ПРЕДСТАВИЛ ЧИП-ИМПЛАНТ ДЛЯ МОЗГА NEURALINK — ВИДЕО. Американский изобретатель Илон Маск надеется, что с помощью импланта-чипа Neuralink можно будет лечить нейронные заболевания людей (подробнее).

4. В ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ТОП-РУКОВОДСТВА БЕЛАРУСИ — ДЕТАЛИ. Министры иностранных дел стран-членов ЕС достигли договоренности по персональным санкциям против чиновников из высшего руководства Беларуси, которые, по их мнению, причастны к фальсификации выборов и насилию против протестующих (подробнее).

5. В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА ХОТЯТ НОВОГО КОНКУРСА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НАБУ. В ОП считают, что после того, как Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро, должен состояться новый конкурс на его должность (подробнее).

6. В БЕЛАРУСИ ЛИШАЮТ АККРЕДИТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ: ЧАСТЬ ДЕПОРТИРУЮТ. В субботу журналистов, фотографов и операторов зарубежных изданий начали массово лишать аккредитации в Беларуси (подробнее).

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Вадим Ребрина

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