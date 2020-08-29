В Беларуси лишают аккредитации иностранных журналистов: часть депортируют

Также беларуские журналисты сообщают, что на территории страны блокируют сайты оппозиционных изданий

В субботу, 29 августа, журналистов, фотографов и операторов зарубежных изданий начали массово лишать аккредитации в Беларуси. Иностранцев вышлют из страны, а местные не смогут работать. Об этом сообщает беларуское издание TUT.by.

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Всего, по информации издания, речь идет о более чем 19 представителей СМИ. Среди них - двое журналистов Русской службы BBC, представители Reuters, Радио Свобода, AFP, Associated Press, Deutsche Welle, каналов ARD и Настоящее время.

Такое решение приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной среде, пишет TUT.by.

Подавляющее большинство журналистов, которых лишают аккредитации, - граждане Беларуси. По закону, они больше не смогут выполнять свою работу. Журналистов с иностранным гражданством вышлют из страны. Издание сообщает, что двух представителей немецкого телеканала ARD уже депортировали. Им запретили въезд в Беларусь на следующие пять лет.

Русская служба ВВС осудила "это подавление независимой журналистики" и призвала белорусские власти отменить это решение.

TUT.by пишет, что Александр Лукашенко не раз критиковал работу иностранных СМИ в Беларуси. "Все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, Свобода и так далее, стримы эти... Я уже не говорю тенденциозные, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали. Выгоняйте отсюда, если они не соблюдают наши законы ", - заявлял Лукашенко 23 июля во время совещания с правительством.

Также беларуские журналисты сообщают, что на территории страны блокируют сайты оппозиционных изданий.

Вадим Ребрина

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