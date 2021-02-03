Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 февраля

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ СОРАТНИКА МЕДВЕДЧУКА И ТЕЛЕКАНАЛОВ NEWSONE, ZIK И 112. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных специальных экономических санкциях против депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака и восьми принадлежащих ему медиа-компаний.

Кроме самого Козака, как физического лица, санкции вводятся против принадлежащих ему компаний ООО Ариадна ТВ, ООО НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ, ООО ТВ ВЫБОР, ООО Телерадиокомпания 112 ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО НОВОСТИ 24 ЧАСА, ООО Новые коммуникации. Эти компании владеют телеканалами NewsOne, Zik и 112 (Подробнее).

2. В ОБХОД САНКЦИЙ. РОССИЯ ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ИЗ ОККУПИРОВАННОГО КРЫМА ОФШОРНУЮ ЗОНУ. Кремль планирует ввести на незаконно аннексированном Крыму и Севастополе особые административные районы (ОАР), что позволит засекретить инвесторов и защитить их от западных санкций (Подробнее).

3. "ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ". ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯСНИЛ МИРУ САНКЦИИ ПРОТИВ КАНАЛОВ МЕДВЕДЧУКА. Решение ввести санкции против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука было тяжелым, но необходимым в информационной войне "за правду и европейские ценности" (Подробнее).

4. ИНТЕРНЕТ-КАЗИНО. В УКРАИНЕ ВЫДАЛИ ПЕРВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ООО "Спейсикс" (ТМ Космолот) лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет (Подробнее).

5. ДЕЛО ОАСК. ВЫСШИЙ АНТИКОРСУД РАЗРЕШИЛ ПРИНУДИТЕЛЬНО ДОСТАВИТЬ ВОВКА НА СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил принудительный привод на судебное заседание главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка (Подробнее).

6. УКРАИНЕ ГРОЗИТ ОБЩЕСИСТЕМНАЯ АВАРИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ: НКРЭКУ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ БЛЭКАУТ. Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное сокращение запасов угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС (Подробнее).

7. В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА САНКЦИИ ПРОТИВ КАНАЛОВ МЕДВЕДЧУКА. Усилия Украины по защите от информационных манипуляций – законны, но они не должны происходить за счет свободы СМИ и должны происходить при полном уважении основных прав и свобод, а также в соответствии с международными стандартами (Подробнее).

8. НАФТОГАЗ НАЧАЛ "РАЗВОД" С КОЛОМОЙСКИМ ПО УКРНАФТЕ – ИНТЕРФАКС-УКРАИНА. НАК "Нафтогаз Украины", как мажоритарный акционер ПАО "Укрнафта", направил наблюдательному совету компании уведомление о необходимости начать рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами, аффилированными с группой Приват Игоря Коломойского (Подробнее).

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