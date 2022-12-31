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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 31 декабря

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 31 декабря - Фото
Фото - Telegram Старуха

1. Скончался почетный папа римский Бенедикт XVI — ему было 95 лет. Ватикан сообщил о кончине в возрасте 95 лет почетного папы римского Бенедикта, который по собственному желанию сложил с себя полномочия в 2013 году (подробнее).

2. Украина под ударом — Россия ударила ракетами накануне Нового года: хронология событий. Днем 31 декабря Россия снова атаковала Украину, в частности Киев, ракетами большой и средней дальности (подробнее).

3. Российские террористы выпустили по Украине более 20 ракет: 12 из них сбила ПВО – Залужный. Силы ПВО уничтожили 12 крылатых ракет. Шесть ракет сбиты в Киевской области, пять – в Житомирской, одна – в Хмельницкой (подробнее).

4. Обмен пленными. Перед Новым годом Украина вернула домой еще 140 военнослужащих – фото. Перед Новым годом из российского плена удалось освободить еще 140 украинцев, среди которых есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского участка фронта (подробнее).

5. Кулеба: Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать из Совбеза ООН. Глава МИД подчеркнул, что на этот раз массированный ракетный удар России был намеренно нацелен на жилые районы, а не на украинскую энергетическую инфраструктуру (подробнее).

6. Зеленский: Сегодняшня ракетная атака – не итог года, а итог судьбы РФ. Прощения не будет. Президент заявил, что это не итог года, как бы этого не хотели террористы, а итог судьбы самой же России, и государство-террорист не получит прощения (подробнее).

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